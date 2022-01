Sigmaringen vor 3 Stunden

Vergewaltiger soll dreieinhalb Jahre hinter Gitter

27-Jährige erhält vom Schöffengericht in Sigmaringen eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im November 2020 einen geistig behinderten 25-Jährigen unter dem Vorwand eines Tauschgeschäfts in seine Wohnung gelockt hat und sich anschließend an ihm verging. Es besteht noch das Mittel der Revision.