Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben Unbekannte in den letzten Tagen an der Grillhütte Bitzenhau verursacht. Die Täter rissen mehrere Ziegel der Hütte aus dem Dach, zerbrachen sie und verteilten sie teilweise auf den angrenzenden Wiesenflächen. Auch zwei Holzbänke bei der Grillstelle wurden beschädigt und eine davon in eine Wiese geworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0 75 71/10 40.