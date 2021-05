von Sk

Am Mittwochnachmittag, um 16.40 Uhr kollidierten an der Kreuzung Weißes Kreuz zwischen Rulfingen und Hausen am Andelsbach ein Auto und ein Transporter. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 73-jährige Opel-Fahrer von Rulfingen kommend in die Kreuzung ein und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem aus Richtung Krauchenwies heranfahrenden Transporters eines 60-jährigen Mannes. Sowohl die beiden Insassen des Opel, als auch die drei des Transporters mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden, informiert die Polizei.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Die Kreuzung war aufgrund der Bergungs- und anschließenden Reinigungsarbeiten bis 19.20 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zur Bergung und ersten medizinischen Versorgung der Verletzten waren fünf Feuerwehrfahrzeuge mit rund 30 Feuerwehrleuten, fünf Krankenwagen, vier Notärzte, ein Rettungshubschrauber, sowie vier Polizeistreifen im Einsatz. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor, teilt die Polizei mit.