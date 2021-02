Ein Unbekannter griff nach Angaben der Polizei einer 32-jährigen Passantin auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt auf Höhe des Thermalbads von hinten an ihr Gesäß und fasste sie daraufhin am Genick. Als die Frau flüchten wollte, hielt der Tatverdächtige sie am Arm fest und schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf ihren Unterarm. Mit leichten Verletzungen begab sich die Geschädigte ins Krankenhaus Bad Saulgau.