Um mehr als 100-Prozent überladen hatte ein 27-Jähriger seinen Klein-Lkw, als er am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr die Bittelschießer Straße befuhr. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, weil ihm die starke Neigung des 3,5-Tonners aufgefallen war.

Beamte der Verkehrspolizei stellten bei einer Kontrolle des Lkws fest, dass die aus Kartoffeln bestehende Ladung verrutscht und für die Neigung verantwortlich war. Eine Wiegung des Lastwagens ergab in der Folge über sieben Tonnen, weshalb die Beamten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt in der Form untersagten. Erst nachdem der Mann die Kartoffeln zum Teil ab- und umgeladen hatte, durfte er weiterfahren, teilt die Polizei mit. Auf ihn sowie den Halter, der die Fahrt angeordnet hatte, kommen nun jeweils ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu.