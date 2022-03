Mutmaßlich aufgrund eines Bedienfehlers ist am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein Ultraleichtflugzeug auf dem Flugplatzgelände gegen eine Schranke und einen Laternenmast gestoßen. Das mit zwei Personen besetzte Flugzeug hatte nach dem Starten des Motors plötzlich ungewollt an Fahrt aufgenommen und war in Richtung der Tanksäulen gerollt, teilt die Polizei mit.

Erst gegen den Laternenmast, dann gegen die Schranke

Der 57-jährigen Pilotin gelang es noch das Flugzeug in eine andere Richtung zu lenken. Dabei verhinderte sie zwar eine Kollision mit der Zapfsäule, stieß jedoch zunächst gegen einen Laternenmast und im Anschluss gegen eine Schranke. Da nach dem Unfall mehrere Liter Treibstoff aus dem Fluggerät austraten, wurde die Feuerwehr zum Abbinden der Flüssigkeit verständigt. Während die Pilotin und ihr 55-jähriger Co-Pilot unverletzt blieben, entstand an dem Ultraleichtflugzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro.