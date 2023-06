Erneut steht ein Bauernhof am Ortsrand von Mengen beziehungsweise dessen Betreiberin wegen der dort betriebenen Tierhaltung im Fokus. Im Februar 2020 war der Hof einmal zwangsgeräumt worden. Das Veterinäramt hatte viele Tiere aufgrund der katastrophalen Bedingungen anderweitig unterbringen müssen. Im August 2021 wurden dann zahlreiche Katzen auf dem Hof gesichtet, wobei die Behörde die Tiere erst im September beschlagnahmen konnte.

Tierschützer Horst Fallenbeck erstattet Anzeige

Nun geht es um Hunde, die auf dem Hof bei Mengen leben und nach Angaben von Horst Fallenbeck vom Tier-Service-Zentrum Bad Waldsee „absolut nicht artgerecht gehalten werden“, wie er gegenüber dem SÜDKURIER erklärt. Fallenback erhielt Fotos der Hunde und erstattete sofort Anzeige bei der Polizeihundestaffel. Außerdem informierte er das Veterinäramt des Landratsamtes Sigmaringen, dessen Mitarbeiter noch am selben Tag zur Hofstelle fuhren, um die Verhältnisse in Augenschein zu nehmen.

Veterinäramt kontrolliert Tierhaltung

Nach dem Besuch der Behördenvertreter nennt das Landratsamt auf Anfrage des SÜDKURIER die Ergebnisse der Untersuchung. Demnach hat die Betreiberin, die keinem Tierhalteverbot unterliege, seit der Räumung des Hofs im Januar 2020 dort weiterhin Hunde und Pferde untergebracht – was dem Veterinäramt auch bekannt war. Aktuell habe sich die Anzahl der Hunde jedoch erhöht. „Mitarbeitende des Veterinäramts haben die Haltung der Tiere vor Ort mehrfach kontrolliert, aufgrund der aktuellen Anzeige zuletzt am Mittwoch“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Auflagen und Nachkontrollen angekündigt

Bei den bisherigen Kontrollen des Landratsamtes waren die aktuell angezeigten Hunde im Außenbereich des Gehöfts untergebracht, was nach den Angaben der Tierhalterin allerdings nur stundenweise der Fall gewesen sein soll. Demnach sollen sich die Hunde die meiste Zeit über an einem anderen Ort befunden haben: Bei der jüngsten Kontrolle haben sich die fünf Junghunde in einem der Räume des Wohnhauses aufgehalten, wo sie nach Angaben der Hundehalterin bis zu ihrem Verkauf gehalten werden sollen. „Der Zustand der Hunde, ihr Verhalten und ihre Versorgung mit Futter und Wasser waren nicht zu beanstanden“, lautet das Ergebnis des Veterinäramtes, wobei zu bestimmten Mängeln bei der Haltung beziehungsweise Unterbringung eine Anordnung mit Auflagen ergehen werde. Zudem kündigt die Behörde auch Nachkontrollen an.

Tierschützer will Ergebnis prüfen lassen

„Das lasse ich prüfen“, gibt sich Horst Fallenbeck mit dem Handeln des Veterinäramtes nicht zufrieden. Nach seinen Angaben werden auf dem Hof mindestens 20 Pferde sowie mindestens zehn Hunde gehalten. Er gehe davon aus, dass dort mehr Hunde gehalten und sogar eine Zucht betrieben werde. Denn Privatleute dürfen nach seinen Angaben maximal fünf Tiere halten, ansonsten benötige man eine Zuchtgenehmigung. Und hier liege eine gewerbliche Zucht vor, ist Fallenbeck überzeugt, dass auf dem Hof mehr als fünf Hunde gehalten werden. „Typisch Sigmaringen“, kommentiert er die aktuelle Ankündigung des Landratsamtes, Auflagen zu erlassen und Nachkontrollen durchzuführen. Dass die Behörde die Tiere nicht beschlagnahmt habe, könnte nach seinen Angaben auch damit zu tun habe, dass die Unterbringung schwierig sei: „Die Tierheime sind voll und das kostet viel Geld.“

2020 werden 52 Tiere vom Hof gebracht

Schon die Zwangsräumung im Jahr 2020 hatte einen veritablen Skandal ausgelöst, wobei Fallenbeck sich nicht nur verbale Scharmützel mit dem Veterinäramt Sigmaringen lieferte. So hatte der Tierschützer nach Informationen des SÜDKURIER den ehemaligen Amtsleiter wegen unterlassener Hilfeleistung, und dieser im Gegenzug Fallenbeck wegen Verleumdung angezeigt. Mit anderen Tierschützern hatte Fallenbeck vor drei Jahren Polizei und Behörden wegen der katastrophalen Tierhaltung auf dem Hof alarmiert. Das Veterinäramt beschlagnahme seinerzeit 52 Hängebauchschweine, 14 Schafe, zwei Ziegen, zwei Emus, sieben Hühner, drei Gänse, acht Kaninchen und drei Pferde. Zeitweise lebten zusätzlich bis zu 70 Katzen auf dem Hof. Auf dem Hof lebten damals mehrere Personen, die sich allesamt um unterschiedliche Tiere kümmerten. Die Besitzverhältnisse waren sehr komplex, weshalb das Veterinäramt nach aufwendigen Ermittlungen und rechtlichen Prüfungen Tierhalteverbote und Tierbetreuungsverbote gegen mehrere Personen angeordnet hatte. Die Betroffenen hatten sich gegen die Anordnungen gewehrt, wobei der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Beschwerden aller Antragssteller vollumfänglich zurückgewiesen hatte.