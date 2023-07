In einer Presseinformation teilt die Tierrechtsorganisation Peta mit, dass sie gegen einen Hundehalter bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg Strafanzeige gestellt hat. Zudem wird für die Verantwortlichen ein Tierhalteverbot gefordert.

Ein Hund stirbt im überhitzten Auto

Ein Hundehalter hatte vor wenigen Tagen in Ostrach seine beiden Hunde in einem sich aufheizenden Auto zurückgelassen. Zeugen hatten die apathischen Tiere in dem Fahrzeug auf einem Parkplatz bemerkt und die Polizei gerufen. Während die Zeugen auf die Beamten warteten, hatten sie den Hundehalter in einem nahegelegenen Lokal ausfindig gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war es für einen der Hunde bereits zu spät. Er starb an den Folgen der Hitze. Die hinzugerufene Tierärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Mengen Tierschützer erstattet Anzeige wegen „nicht artgerechter Hundehaltung"

Der zweite, stark dehydrierte Hund war in einem kritischen Gesundheitszustand und wurde beschlagnahmt. Er kam in die Obhut eines Tierarztes. Um die weiteren Umstände zu klären, wurde das Veterinäramt eingeschaltet. Gegen die Halter wird nun polizeilich ermittelt.

Mahnung der Tierschutzorganisation

„Hundehalterinnen und -halter unterschätzen die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung im Sommer, wenn sie die Tiere, wie hier ohne Schutz in der Hitze in einem Fahrzeug zurücklassen“, warnt Peta. Denn Hunde werden nach der Erfahrung der Tierschützer schnell unruhig, jaulen und geraten in Panik. Dies verschlimmere die lebensgefährliche Situation zusätzlich. „Für sie kommt dann oft jede Hilfe zu spät, wie es auch tragischerweise bei diesem Hund der Fall war, der aufgrund des verantwortungslosen Verhaltens der Halter sein Leben lassen musste“, so Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Wer einen Hund bei warmen Außentemperaturen im Auto zurücklässt, riskiert das Leben des Tieres und muss mit einer Strafanzeige rechnen.“