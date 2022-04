Caroline Schinle, Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, ist eine von vier Gewinnerinnen der Woolmark Performance Challenge, die als herausragende Ideenplattform gilt, wie es in einer Pressemitteilung der Hochschule heißt. Die 25-Jährige hat zunächst Textil- und Bekleidungstechnologie (Bachelor) und anschließend Textil- und Bekleidungsmanagement in Albstadt studiert und konnte sich in dem Wettbewerb gegen mehr als 400 Studierende von 137 Hochschulen aus 24 Ländern durchsetzen.

Caroline Schinle entwickelte eine innovative Wollfülltechnologie für gepolsterte Jacken, die ohne das umstrittene Füllmaterial Daunen auskommt. Stattdessen verwendete sie nach Angaben der Hochschule die Blüten einer Seidenpflanze, die Daunenfedern sehr ähneln. „Diese habe ich dann mit Wolle kombiniert“, berichtet Schinle. Durch die Kombination von Merinowolle mit der Seidenpflanze ist Caroline Schinle gleich ein doppelter Erfolg geglückt: Sie verwendete nicht nur eine tierleidfreie Alternative zu Daunen, sondern hat obendrein einen nachhaltigen Ersatz für die vielfach verwendeten Kunstfasern gefunden, so die Hochschule.

„Ich bin nicht nur fachlich weitergekommen, sondern auch persönlich. Ich traue mir heute viel mehr zu und glaube einfach an die Idee, dass mehr Nachhaltigkeit auch in der schnelllebigen Welt der Mode möglich und ein Umdenken unumgänglich ist“, sagt Schinle. Aktuell schreibt die 25-Jährige ihre Masterarbeit und arbeitet im Bereich Digitale Produktentwicklung bei Adidas.