Bereits seit dem 19. März kann sich in Mengen Jedermann (ab sechs Jahre) einmal pro Woche kostenlos und ohne Voranmeldung am Testzentrum an der Ablachhalle per Schnelltest auf das Covid 19 Virus testen lassen. „Bis heute wurden tausende Schnelltests durchgeführt, nur sehr wenige davon waren positiv“, sieht sich Bürgermeister Stefan Bubeck durch diese Ergebnisse noch mehr in seiner Planung einer Test- und Öffnungsstrategie bestärkt.

Ab 3. Mai gibt es Tests am Kreuzplatz und eine mobile Teststation in den Ortsteilen

Daher finden die Tests zukünftig nicht nur dreimal wöchentlich (dienstags, freitags und sonntags) im Testzentrum an der Ablachhalle statt, sondern ab dem kommenden Montag, 3. Mai, auch wochentags von 8 bis 18 Uhr am Kreuzplatz sowie durch eine mobile Teststation (Testbus), der montags bis freitags von 18 bis 19 Uhr in den Ortsteilen unterwegs sein wird.

Apotheke hat Teststation auf dem Rathausplatz eingerichtet

Bereits seit ein paar Tagen ist auf dem Rathausplatz eine Teststation der Marien-Apotheke in Betrieb, wo montags bis freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 8.30 bis 11 Uhr mit vorheriger Anmeldung getestet wird.

Pfullendorf Eindringlicher Appell der Bürgermeister von Pfullendorf, Bad Saulgau, Sigmaringen und Mengen an die Menschen, sich regelmäßig testen zu lassen Das könnte Sie auch interessieren

Vier Städte mit gemeinsamer Öffnungsstrategie

Eine Öffnungsstrategie für Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Kultur umzusetzen, ist die erklärte Zielsetzung der vier Städte Mengen, Pfullendorf, Sigmaringen und Bad Saulgau. Bürgermeister Stefan Bubeck ist davon überzeugt, dass eine gezielte Test- und Öffnungsstrategie der Weg ist, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen und im weiteren Verlauf Öffnungsschritte nach dem „Tübinger Modell“ vornehmen zu können.

Viele Freiwillige melden sich als Helfer für Teststation

Damit für die verschiedenen Teststationen genug ehrenamtliche Helfer zur Verfügung stehen, wurde ein Aufruf gestartet, auf den sich zahlreiche Personen gemeldet haben, informiert die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung. Diese wurden in den vergangenen zwei Wochen durch DRK und Freiwillige Feuerwehr geschult und sind ab dem 3. Mai an den verschiedenen Teststationen im Einsatz.

Motto: „Stäbchen rein – sicher sein“

„Negative Testergebnisse sind unsere Brücke für Öffnungen! Wir sind überzeugt: Wer einen klaren Nutzen im Testen erkennt, wird sich auch regelmäßig testen lassen. Aus diesem Grund setzen wir uns für eine kombinierte Test- und Öffnungsstrategie im Landkreis Sigmaringen ein. Ziel ist es, so unseren Alltag wieder zu normalisieren und unseren Gewerbetreibenden wieder Perspektiven zu bieten“ so die Bürgermeister der vier „Pilotstädte“ in ihrer offiziellen Mitteilung von Mitte April. Doris Schröter (Bad Saulgau), Thomas Kugler (Pfullendorf), Marcus Ehm (Sigmaringen) und Stefan Bubeck (Mengen) appellieren an die Bürger ihrer Städte: „Bitte nutzen Sie daher die Angebote – schützen Sie sich und andere unter dem Motto Stäbchen rein – sicher sein und unterstützen damit unser Vorhaben, vielen Dank!“