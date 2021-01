Der Landkreis informiert, dass aller Voraussicht nach ab dem kommenden Dienstag, 19. Januar, Termine für eine Impfung in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen vereinbart werden können. Die erste Impfung soll dann am Freitag, 22. Januar um 11 Uhr erfolgen. Ab diesem Tag soll dann montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr geimpft werden.

Anmeldung via Online

Er erläutert nochmals, wie die Vereinbarung eines Impftermins abläuft, wenn man sich online (www.impfterminservice.de) anmeldet. Am Bildschirm erscheint dann die Aufforderung „Corona Schutzimpfung online buchen“. Wenn man das angeklickt hat, muss man Bundesland und Impfzentrum auswählen. Wer das geschafft und einen Termin vereinbart hat, erhält einen zwölfstelligen Zugangscode. Dieser Code ist zur Impfung unbedingt mitzubringen.

Anmeldung per Telefon

Die zweite Möglichkeit, einen Impftermin zu vereinbaren, ist telefonisch unter 116 117. Die Mitarbeiter dieser Hotline vereinbaren dann einen Termin für den Anrufer, dem telefonisch der zwölfstellige Zugangscode mitgeteilt wird. „Bitte schreiben Sie sich diesen auf und bringen sie ihn unbedingt mit ins Impfzentrum„, erklärt der Pressesprecher und ergänzt, dass man bei diesem Anruf gleich den zweiten Termin vereinbaren soll. Erst nach der zweiten Impfung, die drei Wochen später stattfindet, entfaltet der Impfstoff seine tatsächlich Schutzwirkung. Dieser zweite Impftermin muss zwingend selbst gebucht werden, egal ob man sich im Internet direkt oder über Telefon angemeldet hat. „Melden Sie sich gleich für die zweite Impfung in 21 Tagen an“, appelliert das Landratsamt.

Wichtig ist der zwölfstellige Zugangscode

Für den Impftermin muss man den zwölfstelligen Zugangscode mitbringen, den man bei der Terminvereinbarung erhalten hat. Dazu Personalausweis, Krankenkassenkarte und, wenn vorhanden, den Impfpass. Wer eine Medikamentenliste hat, muss diese auch mitbringen. Den Aufenthalt im Impfzentrum kann man verkürzen, wenn eine Vorabregistrierung vorgenommen wurde.

In den Registrierkabinen im Kreisimpfzentrum in Hohentengen müssen die zwölfstellige Anmeldenummer und der Personalausweis vorgelegt werden. | Bild: Lorenz, Stefanie

Formulare kann man auch vorab ausfüllen

Dazu wählt man auf www.impfen-bw.de „Zur Vorabregistrierung / Erfassung“. Hier besteht die Möglichkeit, alle erforderlichen Formulare vorab auszufüllen. Diese kann man ausdrucken und mitbringen. Wer keine Möglichkeit zum Ausdrucken hat, kann die Unterlagen auch im Impfzentrum ausfüllen. Viele Bürger fragen beim Landratsamt an, ob sie zum Impftermin in Hohentengen eine Begleitperson mitbringen können. „Ja. Sie können, Sie müssen aber nicht“, lautet die Antwort des Pressesprechers. Impfwilliger und Begleitperson müssen im Impfzentrum eine FFP-2-Maske tragen.