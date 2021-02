Diese Landtagswahl ist anders: Selten waren die Herausforderungen so groß und die Erwartungen der Bürger an die Kandidaten so hoch. Ein Jahr Corona, ein Jahr mit Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Schul- und Kitaschließungen. Da stellt sich die Frage: Wer kann Krise? Diejenigen, die in Stuttgart gerade das Sagen haben oder können das andere besser? Darüber entscheiden die Bürger bei der Landtagswahl am 14. März. Und sie entscheiden darüber, welcher Kandidat aus ihrem Wahlkreis ihre Interessen im Landesparlament vertritt oder gar in Regierungsverantwortung.

Eine seltene, wenn nicht gar die einzige Gelegenheit, einige Kandidaten des Wahlkreises Sigmaringen direkt kennenzulernen, besteht ab dem morgigen Donnerstag: Dann ist die SÜDKURIER-Wahlarena eröffnet und als Video auf der Homepage des SÜDKURIER unter www.suedkurier.de/podium abrufbar.

Bei der Veranstaltung, die aus Gründen des Infektionsschutzes ohne Publikum aufgezeichnet wurde, treffen die Direktkandidaten des Wahlkreises Sigmaringen der derzeit im Landtag vertretenen Parteien erstmals bei diesem Wahlkampf aufeinander: die amtierenden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Bündnis90/Grüne) und Klaus Burger (CDU) sowie ihre Mitbewerber Wolfgang Schreiber (SPD), Björn Brenner (FDP) und Nicolas Gregg (AfD). Moderiert wird die Kandidaten-Arena von den Redakteuren Manfred Dieterle-Jöchle (Meßkirch) und Siegfried Volk (Pfullendorf).

Stadttheater Konstanz wird zum Fernsehstudio

Die Kandidaten sind für die außergewöhnliche Veranstaltung auf Einladung des SÜDKURIER nach Konstanz ins Stadttheater gekommen, das zum Fernsehstudio umfunktioniert worden ist. Wo im September noch das Stück „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada gespielt wurde, stehen nun also die Politiker auf der Bühne und stellen sich den Fragen der SÜDKURIER-Redakteure. Und das sei gleich vorweggenommen: Alle Kandidaten haben überlebt.

Thema Impfen erhitzt Gemüter

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“: Mit diesem Werbespruch punktete Ende der 90er Jahre das Land Baden-Württemberg und warb augenzwinkernd für das Land der Cleverle, Schaffer und Macher. Baden-Württemberg, das Musterländle – das Bild hat Kratzer bekommen. „Wir können alles. Außer Impfen“, würden wohl heute Spötter sagen. Besonders clever scheint zumindest den Kandidaten der Oppositionsparteien nicht, was die derzeitige Landesregierung in Sachen Corona-Management und Impf-Strategie abliefert. Das wird in der Wahl-Arena deutlich. Nebeneinander auf der Theaterbühne positioniert, ringen die Akteure um Argumente, Konzepte und Antworten.

Wann gibt es endlich überall schnelles Internet?

Dass der digitale Wandel unabdingbar mir dem schnellen Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes zusammenhängt, darüber sind sich alle fünf Kandidaten einig. Die grün-schwarzen Regierungsvertreter Andrea Bogner-Unden und Klaus Burger verweisen auf die finanzielle Förderung des Landes für den Breitbandausbau, die mit einer Milliarde Euro um ein Vielfaches höher liege als in der Vergangenheit. Schon Ex-SPD-Kanzler Helmut Schmidt habe vor 40 Jahren den Ausbau der Glasfasernetze gefordert, benennt AfD-Vertreter Nicolas Gregg ausgerechnet den Altkanzler als Kronzeuge für langjährige Versäumnisse, was SPD-Mann Wolfgang Schreiber mit Verwunderung zur Kenntnis nimmt.

Plädoyer für vielfältige Schulformen

Klare Kante zeigt Schreiber, wenn es um die Verdrängung des Einzelhandels durch Online-Anbieter ging. Diese Konzerne würden keine Steuern zahlen und ihre Beschäftigten miserabel entlohnen, nur deshalb könnten sie kostengünstig agieren. Auf die Frage von SÜDKURIER-Moderator Manfred Dieterle-Jöchle, ob es im Ländle künftig nur noch Gymnasium und Gemeinschaftsschulen als weiterführende Schulen geben sollte, gab es von CDU-Mann Klaus Burger Widerspruch: „Das ist zu kurz gesprungen. Wir benötigen differenzierte Abschlüsse und deshalb Realschule sowie Haupt- und Werkrealschule.“

Corona-Schnelltests und Masken für alle

Die Wahlarena fand unter strengen Hygiene-Auflagen statt. Ein Konzept war mit den Behörden abgestimmt. So mussten sich alle Kandidaten einem Corona-Schnelltest unterziehen, ebenso Techniker und an der Produktion Beteiligte. Abseits der Bühne galt Maskenpflicht.

