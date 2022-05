„Die bewerteten Fachbereiche der Fakultäten Life Sciences und Engineering erzielten alle sehr gute Ergebnisse, und der Bachelorstudiengang Bioanalytik landet bei den angewandten Naturwissenschaften unter allen 174 Hochschulen in Deutschland sogar auf Platz 1“, informiert Pressesprecherin Corinna Korinth in einer Mitteilung.

Digitale Lehrelemente werden besonders gut bewertet

Bewertet wurden in diesem Jahr die Studiengänge Maschinenbau, Textil- und Bekleidungstechnologie, Sustainable Engineering und Werkstoff- und Prozesstechnik (Fakultät Engineering in Albstadt) sowie Bioanalytik, Pharmatechnik, Lebensmittel-Ernährung-Hygiene und Biomedical Sciences (Fakultät Life Sciences in Sigmaringen). Spitzennoten erreichten die Studiengänge fast durchweg in den Kategorien Laborpraktika und Unterstützung im Studium. Besonders gut schnitt die Hochschule auch im Bereich Digitale Lehrelemente ab, den sie in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut und professionalisiert hat.

Rektorin sieht sinnvollen Einsatz der digitalen Formate bestätigt

Rektorin Ingeborg Mühldorfer. | Bild: Corinna Korinth

„In unserem Struktur- und Entwicklungsplan haben wir die Digitalisierung der Lehre schon vor einigen Jahren als Ergänzung zur Präsenzlehre in den Fokus genommen“, sagt Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer. „Wir betrachten die Möglichkeiten in diesem Bereich als neue didaktische Elemente, die die Präsenz natürlich nicht ersetzen sollen.“ Die hervorragenden Ranking-Ergebnisse seien ein Beleg dafür, „dass digitale Formate bei uns sinnvoll eingesetzt werden“.

Studiengang Bioanalytik ist in allen 13 bewerteten Kategorien in der Spitzengruppe

Die Studierenden bewerteten die Studiengänge darüber hinaus besonders häufig in den Kategorien Raumausstattung, Unterstützung im Studium und bei den Angeboten zur Berufsorientierung positiv. Der Studiengang Bioanalytik ist im Bereich Angewandte Naturwissenschaften unter allen 174 Hochschulen in Deutschland sogar auf Platz 1 gelandet. „Das ist schon ein wirklich herausragendes Ergebnis“, sagt Studiendekan Professor Thole Züchner. „Der Studiengang ist in sämtlichen der 13 Kategorien in der Spitzengruppe.“

Sigmaringen Sigmaringen wird Hochschulstadt Das könnte Sie auch interessieren

Hoher Praxisbezug und persönliche Atmosphäre wird geschätzt

Die Hochschule hat in den vergangenen Jahren mehrere neue Studiengänge geschaffen, in denen es um zentrale Zukunftsthemen geht, sagt Professor Clemens Möller, Prorektor Lehre. „Unsere Strategie, diese Studiengänge mit hohem Praxisbezug und in einer persönlichen Atmosphäre anzubieten, wird von den Studierenden nachweislich hervorragend angenommen – das freut uns natürlich besonders.“ Dem schließt sich Professor Andreas Schmid, Dekan der Fakultät Life Sciences, an: „Es ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, dass unsere Studierenden die praktischen Inhalte sowie die Angebote zur Unterstützung und Flexibilisierung des Studiums so wertschätzen“, sagt er.

Studiengang Maschinenbau wird exzellent bewertet

„Wir freuen uns, dass unsere Studiengänge in vielen Kategorien wiederholt so gut bewertet wurden“, sagt auch Professor Hans-Joachim Illgner, Dekan der Fakultät Engineering. „Ein großartiger Erfolg ist insbesondere, dass wir mit unserem dualen Studienangebot im Maschinenbau gleich in sechs Kategorien in der Spitzengruppe liegen und global mit der Note 1,5 bewertet wurden.“ Dual zu studieren liegt nach seiner Überzeugung definitiv im Trend, „auch hier können wir mit unserem Angebot offensichtlich auf ganzer Linie überzeugen“.