Mit der Beratungsstelle häusliche Gewalt hat der Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch bereits im Jahr 2012 ein Angebot geschaffen, das jährlich von rund 90 Betroffenen nachgefragt wird. Leiterin ist Bettina Häberle. „Gewalt hat viele Gesichter: Neben der körperlichen Gewalt werden Betroffene häufig beleidigt, gedemütigt, unter Druck gesetzt, bedroht und vom sozialen Umfeld isoliert“, weiß die Diplompädagogin. In der Regel sei es kein einmaliger Vorfall, sondern es handle sich vielmehr um ein oft jahrelang andauerndes Misshandlungs- und Unterdrückungssystem. Das Angebot richtet sich nach Mitteilung der Caritas an alle Menschen, die durch einen Lebenspartner, Ehemann/-frau oder Ex-Partner in irgendeiner Form von Gewalt bedroht oder betroffen sind. Unterstützung erhalten auch Angehörige, Freunde und Fachkräfte.

Neue Anlaufstelle „Lichtblick“

Im August 2020 hat man nun mit „Lichtblick“ die neue Anlaufstelle bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen an den Start gebracht. Dieses Angebot hatte der deutsche Kinderschutzbund Gammertingen viele Jahre betreut. Beide Anlaufstellen bieten parteiliche, kostenfreie und auf Wunsch auch anonyme Beratung an, unabhängig von Religion, Nationalität oder Herkunft. Die Fachberatungsstelle „Lichtblick“ hat die Aufgabe, schnelle und unbürokratische Hilfe und Beratung für sexuell missbrauchte Mädchen und Jungen, Jugendliche und junge Erwachsene anzubieten. Bei Bedarf kann im Vorfeld und während eines Strafverfahrens begleitet werden. Die Ansprechpartnerinnen Stephanie Rozek und Stefanie Oswald sind an fünf Tagen die Woche erreichbar. „Wer Informationen über sexualisierte Gewalt braucht, oder auch persönlich davon betroffen ist, hat hier bei uns einen geschützten Raum zum Reden!“, macht Rozek deutlich. Und ihre Kollegin Oswald ergänzt: „Anvertrauen können sich auch diejenigen, die wissen möchten, wie man sich im Verdachtsfall verhalten sollte oder wie man ein Kind nach einem sexuellen Missbrauch unterstützen kann.“

Fördergelder im Rahmen des Projekts „Mobile Teams“

Beide Beratungsstellen haben ihren Hauptsitz in Sigmaringen und werden vom Landkreis finanziert. Wer die Region kennt, dem ist klar, dass die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel für Betroffene oft schwierig ist. Das hat man auch beim Land erkannt und 2020 Fördergelder im Rahmen des Projekts „Mobile Teams“ bereitgestellt. Zielsetzung ist, Beratung auch im ländlichen Raum auszubauen und zu intensivieren. Beide Fachstellen kommen seit November 2020 in den Genuss von Fördermitteln und haben das Projekt „Fachberatung to go“ initiiert. Damit wollen wir die Hilfe auch während der Zeit der Corona-Pandemie an die Orte bringen, an denen sie gebraucht wird, ohne dabei auf eine gute Qualität der Beratung zu verzichten, so die drei Beraterinnen. Bettina Häberle, Stephanie Rozek und Stefanie Oswald können nun auch Beratungen, nach Terminvereinbarung, an den Standorten Pfullendorf, Bad Saulgau und Meßkirch anbieten.

Informationen im Internet: caritas-sigmaringen.de/beratungsstelle-hausliche-gewalt/ oder caritas-sigmaringen.de/lichtblick/