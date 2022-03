Ungewöhnlich stark gestiegen ist die Zahl derer, die eine neue Erwerbstätigkeit beginnen konnten. 530 Menschen fanden im Februar einen neuen Job, über 40 Prozent mehr als im Januar, informiert die Agentur für Arbeit in ihrem Bericht für den Monat Februar. Zugleich haben 29 Prozent weniger ihren Job verloren als in den vier Wochen zuvor.

Arbeitsmarkt ist sehr aufnahmefähig

„Im Vergleich zum Vorjahr, das noch deutlicher von Corona geprägt war, ist die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 1700 gesunken. Sie liegt sogar unter dem vergleichbaren Vorkrisenmonat. Der heimische Arbeitsmarkt ist trotz wirtschaftlicher und weltpolitischer Unsicherheiten aufnahmefähig, wie die Zahl der Abmeldungen von Arbeitslosen in Arbeit und die Arbeitskräftenachfrage der regionalen Unternehmen belegt“, kommentiert Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit Balingen, die aktuellen Zahlen.

Fast 1000 neue Stellen im Februar

„Uns wurden nochmals mehr neue Stellen gemeldet als zum ohnehin schon guten Jahresauftakt“, so Traber zur Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage. Mit 980 neuen gemeldeten Stellen ist die Nachfrage um fast ein Drittel höher als im Januar. Seit Jahresbeginn wurden bereits über 1700 Stellen gemeldet, 15 Prozent mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit ist kein starrer Block. Der Kreis der arbeitslosen Personen ändert sich ständig. Fortlaufend müssen sich Menschen erstmals oder erneut arbeitslos melden, während andere ihre Arbeitslosigkeit beenden können.

Kreis Sigmaringen Agentur für Arbeit gibt im Coronajahr 2020 mehr als 102 Millionen Euro für Kurzarbeit aus Das könnte Sie auch interessieren

Während sich die Zahl neuer Arbeitslosmeldungen im Februar im Vergleich zum Januar mit rund 1490 kaum verändert hat, gab es über ein Viertel mehr Abgänge aus Arbeitslosigkeit als im Monat zuvor. Für 1530 Personen endete im Februar die Arbeitslosigkeit.

Arbeitslosenquoten deutlich niedriger als im Vorjahr

Während die Arbeitslosenquoten für die gesamte Agentur und die einzelnen Geschäftseinheiten im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert blieben, liegen sie jeweils deutlich unter den Werten des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ging im Landkreis Sigmaringen um einen ganzen Prozentpunkt auf jetzt 2,8 Prozent zurück. Im Zollernalbkreis sowie im gesamten Agenturbezirk sank sie um jeweils 0,9 Prozentpunkte. Für den Agenturbezirk errechnet sich eine Quote von 3,2 Prozent, im Zollernalbkreis beträgt sie 3,4 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen ist nur ein Teil der Statistik

Häufig wird die Arbeitsmarktstatistik kritisiert, weil sie gezielt die Lage am Arbeitsmarkt nicht vollständig abbilden würde. Tatsächlich sei die Zahl derer, die ohne Arbeit sind, höher als die monatlich berichtete Zahl der Arbeitslosen, so die Agentur. Deshalb informiert die Statistik darüber hinaus auch über die Größenordnung der sogenannten Unterbeschäftigung. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den Arbeitslosen auch Teilnehmende an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik abgebildet oder Personen in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus (zum Beispiel kurzfristige Arbeitsunfähigkeit oder Sonderregelungen für Ältere). Diese Personen gelten zwar nicht als arbeitslos, ihnen fehlt aber ein reguläres Beschäftigungsverhältnis. Ohne den Einsatz dieser Maßnahmen oder die Zuweisung zu einem Sonderstatus würde die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen beträgt die Unterbeschäftigung derzeit rund 9400 und liegt damit etwa auf dem gleichen Niveau wie im Januar und um mehr als ein Fünftel unter dem des Vorjahres.