Die Genossen wollen im Wahlkampf mit den Themen Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Mobilität sowie Umwelt, Klima und Landwirtschaft punkten. Sie setzen unter anderem auch auf höhere Präsenz in den Sozialen Medien. Die Wahlkämpfer setzen sich für eine grün-rote Regierung ein.

Geht es nach den SPD-Wahlkämpfern im Wahlkreis Sigmaringen, dann wird es nach der Landtagswahl am 14. März eine grün-rote Regierungskoalition in Stuttgart geben. Erstkandidat Wolfgang Schreiber will dies durch ein um zehn Prozentpunkte