Landkreis Sigmaringen vor 5 Stunden

SLG, STO und ÜB: Kreistag stimmt für Wiedereinführung der Altkennzeichen

Der Traum vieler Autobesitzer im Kreis Sigmaringen wird wahr: Voraussichtlich von der zweiten Dezemberhälfte an sind die alten Kennzeichen SLG, ÜB und STO wieder erlaubt. Am Montag schuf der Kreistag dafür mit knapper Mehrheit die rechtlichen Voraussetzungen. Bei der Sitzung in der Bingener Sandbühlhalle stimmten 23 der 39 anwesenden Kreisräte dafür, alle drei Nostalgie-Kennzeichen wieder zuzulassen. Bis es soweit ist, müssen aber noch einige bürokratische Schranken beiseite geräumt werden.