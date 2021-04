Mit dem versuchsweisen Einsatz eines Corona-Testmobils und einem erweiterten Testangebot startet die Stadt Sigmaringen eine Unterstützungs- beziehungsweise Öffnungsstrategie für Firmen, Kunden und Bürger. Durch die veränderte Corona-Verordnung des Landes dürfen Kunden bestimmte Dienstleistungen nur dann noch in Anspruch nehmen, wenn sie einen Nachweis über einen tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnelltest, eine Impfdokumentation oder einen Nachweis einer bestätigten Infektion vorlegen können.

Testzentrum hat länger geöffnet

Vor diesem Hintergrund verlängert die Firma Erste Hilfe Wolf, die die Schnellteststelle „In den Burgwiesen“ betreibt, ab 21. April ihre Öffnungszeiten vormittags und abends um eine Stunde, Dienstag- und Donnerstagvormittag kommen zusätzlich hinzu.

Testangebote wie ein Netz über den gesamten Landkreis spannen

„Wir möchten ein klares Zeichen setzen und diejenigen Betriebe, die aktuell öffnen dürfen, mit einem passenden Testangebot unterstützen. Natürlich hoffen wir, dass unter diesen Bedingungen bald weitere Öffnungsschritte folgen und alle Gewerbetreibenden ihre Kunden wieder begrüßen dürfen“, äußert sich Bürgermeister Dr. Marcus Ehm. „Die Testmöglichkeiten müssen sich wie ein Netz über den gesamten Landkreis spannen, damit wir ein flächendeckendes Testangebot machen können“, bekräftigt er weiter.

Corona-Testmobil kommt am 21. April erstmals zum Einsatz

Zusätzlich wird ein „Corona-Testmobil“ zum Einsatz kommen. Erstmals steht das Testmobil am 22. April und am Samstag, 24. April, jeweils von 8 bis 12 Uhr, vor dem Rathausneubau. Am Montag, 26. April, 17.30 bis 19 Uhr, vor dem Rathaus Gutenstein und am Freitag, 30. April, 17.30 bis 19 Uhr, auf dem Dorfplatz Jungnau. Ist diese Testphase abgeschlossen, wird ein Fahrplan aufgestellt, nach dem das Corona-Testmobil regelmäßig Stationen in Sigmaringen und den umliegenden Gemeinden anfährt. Für Personen, die sich spontan testen lassen möchten, hält das DRK Formulare vor Ort bereit, ansonsten sollte man die ausgedruckten Formulare ausgefüllt mitbringen. „Im Rahmen der kommunalen Test- und Öffnungsstrategie für den Landkreis ist eine digitale Lösung als Ersatz für die Formulare in Papierform in Entwicklung“, informiert die Stadtverwaltung weiter.