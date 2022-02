Über diesen Ermittlungserfolg informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidiums Ravensburg. Der Opfer war damals im Bereich der Nepomuk-Brücke nach einem Schluck aus ihrer Getränkedose schwarz vor Augen geworden und die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht einer Sexualstraftat. Die Auswertung der gesicherten Spuren am Tatort sowie eine detaillierte Personenbeschreibung durch das Opfer führten zu den beiden Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ das Amtsgericht Hechingen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen, der am nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der 27-jährige Tatverdächtige sitzt bereits seit November 2021 aufgrund verschiedener Eigentumsdelikte in Untersuchungshaft.