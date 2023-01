Der Landkreis nimmt die Bedürfnisse der älteren Bürger verstärkt in den Blick, denn schon 2030 wird jeder vierte Einwohner des Landkreises älter als 65 Jahre alt sein. Der demografische Wandel stellt Gesellschaft, Behörden und Gemeinden vor große Herausforderungen. „Binnen zwei Jahren soll deshalb ein Konzept entwickelt werden, das für Kommunen und Gesundheitsdienstleistern als Leitfaden für ihr künftiges Engagement für Senioren dienen kann“, hatte Landrätin Stefanie Bürkle bei der Auftaktveranstaltung im Mai 2022 erklärt.

Demografie als Herausforderung für den Landkreis

Die Einwohnerzahl im Kreis Sigmaringen wird sich entsprechend den Prognosen der Experten in den kommenden Jahren erhöhen – allerdings langsam, um 130 Menschen pro Jahr. Und diese Bevölkerung wird immer älter – und zwar sehr schnell. Für das Jahr 2035 erwarten Experten, dass von den prognostizierten 133 900 Einwohnern des Landkreises rund 38 000 Frauen und Männer älter als 65 Jahre alt sein werden – 14 000 mehr als noch vor einem Jahrzehnt. Dieser demografische Wandel stellt die Gesellschaft, die Gemeinden und Behörden vor Herausforderungen. Schon in acht Jahren wird jede vierte Person im Landkreis über 65 Jahre alt sein.

Fachgespräche mit Experten, Praktikern und Betroffenen

In mehreren Fachgesprächen wurden verschiedene Felder von Experten und Betroffenen thematisiert und wichtig war dabei der Blick in die Praxis. Gesprächsrunden gab es im Jahr 2022 zur Nachbarschaftshilfe, vollstationäre Pflege, ambulante Dienste und Tagespflege. Im November traf sich das Steuerungsgremium, bei es dem die vollstationären Pflegeeinrichtungen ging. Von 800 Pflegeplätzen im Landkreis waren zum Stichtag 30. Juni 2022 95 Prozent, sprich 760 Plätze belegt. „Eine Ursache für die Nichtbelegung freier Plätze war vorwiegend der Mangel an Fachkräften“, informierte nun Marie Prause, Seniorenplanerin beim Landratsamt, über die Ergebnisse der Fachgespräche. Der Bedarf an weiteren Dauerpflegeplätzen ist vorhanden, wobei der Landkreis mit den Akteuren der Altenhilfe und den Kommunen konkrete Maßnahmen entwickeln will, um die Nachfrage zu decken.

Corona hat den Fachkräftemangel verstärkt

Als größtes Problem wird von Einrichtungen der Fachkräftemangel genannt, der durch Corona verstärkt wurde. Zudem beobachtet man, dass die Pflegebedürftigen die Dauerpflege immer später in Anspruch nehmen, was dann den pflegerischen Aufwand in den Einrichtungen vergrößert. Gleichzeitig reduziert sich die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. Dasselbe Problem melden die Verantwortlichen der Nachbarschaftshilfe. Es werde immer schwieriger neue Ehrenamtliche zu gewinnen, sodass man teilweise nicht mehr alle Anfragen annehmen könne. Darüber hinaus könnten es sich immer weniger Menschen leisten aus reiner Nächstenliebe Menschen zu helfen, wird auf die gestiegenen Fahrtkosten hingewiesen.

Falsche Erwartungen an Möglichkeiten der Nachbarschaftshilfe

Beim Fachgespräch trat ein weiteres Problem zutage, wie Seniorenplanerin Prause erläutert. Viele Menschen hätten oftmals falsche Erwartungen, was denn eine Nachbarschaftshilfe überhaupt leisten könne. Aufklärungsbedarf sehen die Praktiker auch beim Thema „Tagespflege“, besonders was die Finanzierung angeht, wenn ein solches Angebot in Anspruch genommen wird. Immer noch sei die Hemmschwelle bei Pflegebedürftigen und deren Angehörigen hoch, die Tagespflege als Angebot anzunehmen. Angehörige, die jemanden zu Hause pflegen, berichteten von den großen Herausforderungen, beispielsweise was die Organisation der Pflege und des eigenen Alltags angeht. Beim Fachgespräch beklagten einige Teilnehmer einen Mangel an verfügbaren Plätzen bei der Dauerpflege, aber auch bei der Kurzzeitpflege, wo es fast unmöglich sei, kurzfristig einen Platz zu bekommen.

Teilnahme an Fachgesprächen ist offen

Im neuen Jahr gehen die Fachgespräche weiter, wobei zu den Themen „Digitalisierung“ und „Angebote für ältere Menschen mit Demenz“ am 13. März ein offener Austausch geplant ist sowie am 14. März für die Themen „Angebote für ältere Menschen mit Migrationshintergrund“ und „Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung“. „Wohnen im Alter“ wird dann zum Abschluss am 26. Juli diskutiert. Wer Interesse hat, an einem oder mehreren Fachgesprächen teilzunehmen, kann sich bei Seniorenplanerin Marie Prause (Tel. 0 75 71/102 41 07 oder marie.prause@lrasig.de) melden.