Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Sigmaringen gegen den 26-jährigen Mitarbeiter eines Security-Dienstes in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen eingeleitet, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann am vergangenen Dienstag einem am Boden fixierten 39-jährigen Bewohner mehrfach mit der Hand in das Gesicht geschlagen haben.

Kreis Sigmaringen Nächtlicher Großeinsatz der Polizei in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen Das könnte Sie auch interessieren

Beschuldigter soll ein Funkgerät in der Hand gehalten haben

Laut Zeugen soll der 26-Jährige dabei ein Funkgerät in der Hand gehalten haben. Anlass der Kontrolle war demnach der Verdacht, dass der Bewohner Alkohol auf das Gelände der LEA schmuggeln wollte. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung soll im weiteren Verlauf zu einem Gerangel geführt haben, bei dem ein Mitarbeiter des Security-Dienstes von dem Bewohner einen Schlag abbekommen haben soll. Der alkoholisierte 39-Jährige wurde daraufhin durch mehrere Sicherheitskräfte zu Boden gebracht und fixiert. Als sie den Griff etwas lockerten, soll der Bewohner wieder um sich geschlagen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte dem 39-Jährigen daraufhin Schläge in das Gesicht verpasst haben. Der Bewohner erlitt eine Kopfplatzwunde, die durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden musste. Bis zum Abschluss der Ermittlungen wird der 26-jährige Security nicht mehr in der LEA eingesetzt.

Nicht der erste Fall

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Januar dieses Jahres Anklage gegen fünf Angeschuldigte im Alter zwischen 25 und 50 Jahren aus den Landkreisen Zollernalbkreis, Sigmaringen und Schwarzwald-Baar-Kreis zum Amtsgericht Sigmaringen erhoben. Den Angeschuldigten wird in der Anklageschrift zur Last gelegt, am 31. August 2021 in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen als Securitymitarbeiter ohne rechtfertigenden Grund gemeinsam auf einen dortigen Bewohner eingeschlagen und eingetreten zu haben. Eine Verhandlung fand noch nicht statt. Auch zuvor hat es mehrere Fälle gegeben, in denen Security-Mitarbeiter Bewohner angegriffen haben.