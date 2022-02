Kreis Sigmaringen vor 13 Stunden

Schwer verletzter Fallschirmspringer wird ins Krankenhaus geflogen

In kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus geflogen werden musste ein 69 Jahre alter Fallschirmspringer, nachdem er am Sonntag, kurz vor 14 Uhr, nördlich des Flugplatzes von Bad Saulgau abgestürzt ist.