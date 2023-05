In der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen kam es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand entstand der Streit im Zuge eines Fußballspiels. Nachdem sich ein Beteiligter weitere Personen zur Unterstützung organisiert hatte, kam es zu Körperverletzungsdelikten, bei denen mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Es dürften insgesamt zumindest vier Personen im Alter zwischen 19 bis 30 Jahren an den Körperverletzungsdelikten beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an, wobei die Polizei zur Beruhigung der Lage zeitweise fünf Streifenbesatzungen einsetzte.