Die Frau hatte am Montagabend gegen 20.30 Uhr das Klinikum in Sigmaringen ohne Mund-Nasen-Schutz betreten und war von einem Mitarbeiter auf die Tragepflicht angesprochen worden. Die Frau verließ dann kurzzeitig das Klinikum, um dann mit einem Stein zurückzukommen. Sie drohte damit dem 38-Jährigen und geriet dabei so in Rage, dass sie letzten Endes von dem Mitarbeiter fixiert werden musste. Wegen ihres psychischen Ausnahmezustandes wurde sie im Krankenhaus stationär aufgenommen.