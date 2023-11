Die Wähler der Kur- und Bäderstadt haben den 53-jährigen Raphael Osmakowski-Miller mit mehr als 60 Prozent im ersten Wahlgang zum Bürgermeister und damit Nachfolger von Doris Schröter gewählt, die nach zwei Amtsperioden auf eine erneute Kandidatur verzichtete. Der zweifache Familienvater setzte sich mit großem Vorsprung gegen Roland Schmidt durch, der seit drei Jahren als Stadtbaumeister in Bad Saulgau tätig ist und 39,3 Prozent der Stimmen erhielt. Seit 2011 fungiert Osmakowski-Miller, der seit 34 Jahren im Polizeidienst tätig ist, als ehrenamtlicher Bürgermeister von Beuron. Die Wahlbeteiligung betrug 55,72 Prozent, die Zahl der Wahlberechtigten lag bei 14.023 Bürgern.

Triumph in der Heimatstadt

Mit dem Triumph in seiner Geburtsstadt Bad Saulgau erfüllt sich für Raphael Osmakowski-Miller ein Lebenstraum. Der Diplom-Verwaltungswirt engagiert sich seit vielen Jahren zahlreichen Ehrenämtern für die größte Stadt im Landkreis Sigmaringen. Unter anderem ist er seit 16 Jahren Zunftmeister der altehrwürdigen Dorauszunft. Seit 17 Jahren ist er zudem im Stadtrat aktiv. Schon früh hatte sich der Wahlerfolg von Osmakowski-Miller abgezeichnet und nachdem am Sonntagabend gegen 19.13 Uhr die Ergebnisse aller 23 Wahlbezirken vorlagen, kannte der Jubel keine Grenzen. Viele Saulgauer gratulierten ihrem neuen Stadtoberhaupt persönlich und auch etliche Bürgermeisterkollegen und -kolleginnen gratulierten dem neuen Mitglied in der Bürgermeisterriege im Landkreis Sigmaringen.