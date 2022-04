Offensichtlich nicht aus seinen Fehlern gelernt hat ein 42-Jähriger, der bereits die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbracht hat. Der Mann war am Dienstag von den Polizisten in Gewahrsam genommen worden, nachdem er einer Bekannten stark alkoholisiert einen Besuch abstatten wollte und dort randaliert hatte.

Randalierer steht unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden die Einsatzkräfte nun erneut in die Zimmerackerstraße gerufen, nachdem der 42-Jährige wiederum an der Anschrift seiner Bekannten randaliert hatte, dieses Mal mit über drei Promille. Der ungebetene Gast musste nun die zweite Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen. In der ersten Nacht ergab der Alkoholtest, den die Beamten bei dem Mann durchführten, einen Wert von 2,6 Promille. Ihn erwarten neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung nun auch die Kosten der beiden Übernachtungen, informiert die Polizei.