Bei dem 33-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei zunächst ein Diebstahl festgestellt. Trotz eines bestehenden Hausverbotes hatte er ein Lebensmittelgeschäft betreten und dort zwei Flaschen hochprozentiger Alkoholika in seinen Rucksack gesteckt, bevor er das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Mithilfe einer Zeugenaussage und den Bildern der Überwachungskamera konnte der Tatverdächtige identifiziert und nach einer kurzen Fahndung durch Polizeibeamte im Stadtgebiet festgestellt werden. Das Diebesgut hatte er nicht mehr bei sich.

Mann hatte 1,1 Promille im Blut

Später fiel der 33-Jährige erneut der Polizei auf, nachdem er trotz augenscheinlichem Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen und gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Am frühen Abend wurde der zuvor zweimal auffällige Mann nun randalierend auf dem Marktplatz festgestellt.

Mann will Polizisten beißen und beleidigt die Beamten

Die alarmierte Polizeistreife beleidigte er fortwährend und versuchte, sich gegen ein Einsteigen in den Streifenwagen zu wehren. Mehrere Versuche, die Beamten zu beißen und mittels Kopfstößen zu verletzen, konnten abermals abgewehrt werden. Bei der Durchsuchung konnte in einem Tütchen Marihuana bei dem Randalierer sichergestellt werden. Neben einer Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung kommt eine weitere wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Gesundheitszustands schließlich in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.