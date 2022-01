Wegen Delikten quer durch das Strafgesetzbuch ermittelt die Polizei gegen einen 44-Jährigen, der sie das Wochenende über beschäftigt hat. Der Mann wurde am Samstag erstmals angezeigt, nachdem er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden war. Im Anschluss fiel er in Riedlingen auf, wo ihn die Polizei mit zwei Promille Atemalkohol am Steuer eines Autos kontrollierte. Sein Führerschein wurde ihm deshalb abgenommen. Im Anschluss verwüstete er das Inventar einer Gaststätte, sodass eine Polizeistreife den sichtlich Betrunkenen letztlich in Gewahrsam nahm. Die Polizisten bedrohte er mit dem Tod. Nachdem der Mann am Sonntag wieder auf die Straße entlassen wurde, setzte er sich abermals ins Auto, obwohl ihm sein Führerschein abgenommen worden war. Neben den diversen Strafanzeigen und dem Führerscheinentzug kommt nun auch die Rechnung für den Gewahrsam auf den 44-Jährigen zu.