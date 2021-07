Der Vorstand der Friseur-Innung Sigmaringen (von links): Bettina Guggenmoos, Kerstin Feuerstein, Christine Veeser, Sylvia Häberle (Stellvertretende Obermeisterin), Rainer Schmauder (Obermeister) und Petra Böll (Stellvertretende Obermeisterin). | Bild: Handwerkskammer Sigmaringen

Die Hauptversammlung der Friseur-Innung Sigmaringen fand kürzlich in der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau statt, informiert Patricia Griener, Geschäftsführerin der Handwerksammer Sigmaringen. Obermeister Rainer Schmauder wurde dabei einstimmig im Amt bestätigt.

Kritik an Schwarzarbeit

Er blickte in seinem Bericht auf das vergangene Jahr zurück, das von der Corona-Pandemie bestimmt wurde: „Die letzten Monate waren für das Friseurhandwerk sehr turbulent und geprägt von Unsicherheit.“ Während des elf Wochen andauernden Lockdowns im Winter seien auch Stammkunden zu Schwarzarbeitern abgewandert, welche hinter verschlossenen Türen unerlaubt gearbeitet hätten, sagte Schmauder. Dort seien die Hygienevorschriften nicht eingehalten worden, bedauerte er. Das hatte Schmauder bereits in Gesprächen mit dem SÜDKURIER scharf kritisiert. Insgesamt mussten die Friseurbetriebe im Land sieben Monate schließen und viele Einschränkungen in Kauf nehmen.

Neben der Jahresrechnung und dem Haushaltsplan standen die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Obermeister Rainer Schmauder aus Pfullendorf wurde für weitere drei Jahre bestätigt. Als Stellvertreterinnen wurden Petra Böll aus Ostrach-Ochsenbach und Sylvia Häberle aus Bad Saulgau gewählt. Verabschiedet wurden der bisherige zweite stellvertretende Obermeister Andreas Schmauder und die langjährige Kassenprüferin Erika Fugel-Potzinger.

Nachwuchs fehlt im Friseurhandwerk

Fehlende Nachwuchskräfte bereiten dem Friseurhandwerk Sorgen. Dies zeigte die intensive Diskussion über die Ausbildungsproblematik. Studiendirektor Henning Schmidt-Beyrich, Schulleiter der Willi-Burth-Schule Bad Saulgau, gab einen Sachstandsbericht. Dabei appellierte er an die Betriebe weiterhin auszubilden und wies auf die Kleinklassenproblematik hin.

Dank an Schmauder und Innungsgeschäftsstelle

Anschließend erfolgte ein reger Austausch zu den aktuell geltenden Corona-Arbeitsschutzstandards im Friseursalon. Der Dank der Innungsmitglieder galt dabei besonders dem Obermeister und der Innungsgeschäftsstelle für die permanente Unterstützung der Betriebe bei allen Fragen und Problemen.