Nach Angaben der Polizei war der 55-jährige Mountainbiker am Mittwochmorgen in Richtung Hohentengen unterwegs und verlor wegen der glatten Fahrbahn in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte auf den Kopf und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass ein Notarzt kurze Zeit später, nach erfolgloser Reanimation des Mannes, nur noch dessen Tod feststellen konnte.