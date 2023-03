Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagmorgen in der Kastellstraße einen Mercedes mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen, teilt die Polizei mit. Aufgrund diverser technischer Mängel wurde der Pkw einem Gutachter vorgeführt, der unter anderem mehrere eigenhändig verdunkelte Scheiben, diverse unzulässige lichttechnische Einrichtungen, Veränderungen an der Karosserie und eine selbst montierte Anhängerkupplung bemängelte. Der 58-Jährige durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Der Mercedes wurde bis zur Behebung der insgesamt 16 erheblichen Mängel und einer erneuten Vorführung bei einem Gutachter stillgelegt.