Eindringlich warnt die Polizei vor einer neuen Erpressungsmasche, die wie ein harmloser Flirt beginnt, und mit hohen Geldforderungen endet. Dabei lernt das spätere Opfer zunächst eine fremde Person über ein soziales Netzwerk im Internet kennen. Im Laufe der Kommunikation bringen die Erpresser ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung dazu, auf Videotelefonie umzusteigen.

Nacktaufnahmen werden aufgezeichnet

Das weitere Ziel der Täter ist es, ihre Chatpartner dazu zu bringen, sich vor seiner Webcam auszuziehen oder sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Dabei zeichnen sie diese Aufnahmen auf. Sie drohen dann, das Video oder Bild im Internet zu veröffentlichen, falls ein geforderter Geldbetrag nicht gezahlt wird. Aber auch Erpresserschreiben per Email, in denen behauptet wird, dass vom Opfer kompromittierende Videos aufgenommen wurden, gelangen immer wieder bei der Polizei zur Anzeige. Zwar sind von dieser Masche mehrheitlich Männer betroffen, aber auch Frauen können zum Opfer werden.

Eindringliche Warnung der Polizei

Die Polizei warnt davor, Freundschaftsanfragen von Fremden entgegenzunehmen und bereits nach kurzer Zeit auf einen Videochat umzusteigen. Keinesfalls sollte man vor einer Kamera intime Handlungen vornehmen, wenn man die Person erst seit Kurzem kennt. „Schützen Sie sich, indem Sie im Internet keine Daten von sich preisgeben, ihre Privatsphäre-Einstellungen regelmäßig überprüfen und die Virenschutzprogramme aktuell halten“, rät die Polizei. Und keinesfalls solle man Geld an die Täter zahlen. Sollte man dennoch Opfer einer Erpressung geworden sein, sollte man umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.