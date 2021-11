von Sk

Dreisten Betrügern ist ein privater Autoverkäufer am Montag in Sigmaringen auf den Leim gegangen, teilt die Polizei mit. Der Verkäufer inserierte einen Audi Q5 auf einer Internetplattform. Beim Verkaufstermin brachten die Interessenten in einem unbemerkten Moment mutmaßlich Öl im Bereich des Kühlwasserausgleichsbehälters an und bewirkten damit, dass sich der Verkäufer wegen des scheinbaren Motordefekts auf einen Preisnachlass im vierstelligen Euro-Bereich überreden ließ. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Da bundesweit bereits weitere derartige Betrugsfälle polizeilich bekannt wurden, warnt die Polizei Ravensburg vor dieser dreisten Masche.