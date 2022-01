von Sk

Ein 18 Jahre alter Mann wurde an Neujahr, 1. Januar, nachmittags in einem Mengener Teilort in Gewahrsam genommen, nachdem er aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums aggressiv wurde und in seiner Wohnung randalierte. Aufgrund seines Zustands wurde er von dem ebenfalls verständigten Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht, teilt die Polizei mit. Auf der Fahrt beleidigte er fortwährend sowohl den Rettungssanitäter als auch die Polizeibeamten, die die Fahrt begleiteten. Er wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht.