Am Montagmorgen entblößte sich kurz vor 7.30 Uhr ein Mann, der im Bereich des Brunnens in der Bachstraße an der Bahnunterführung zum Chalais-Platz in einem Gebüsch stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Zeugen informierten die Polizei.

So wird der Mann beschrieben

Bei einer sofortigen Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Er soll rund 50 bis 60 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, leicht untersetzt und insgesamt sehr gepflegt gewesen sein. Er habe helle bis blonde Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Telefon 07581 4820 zu melden.