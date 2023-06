Hochwertige Sonnenbrillen, Funktionskleidung und Schuhe haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstag bei einem 29-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizisten waren alarmiert worden, weil sich der 29-Jährige bei seiner Aufnahme in die Landeserstaufnahmestelle aggressiv und renitent verhielt. Bei einer Nachschau stießen die Beamten auf das mutmaßliche Diebesgut. Zudem fanden die Ermittler zwei Messer, die sie sicherstellten. Weil sich der psychische Gesundheitszustand des 29-Jährigen während der weiteren Ermittlungen zunehmend verschlechterte, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Tatverdächtige, weshalb gegen ihn nun nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird, informiert die Polizei abschließend.