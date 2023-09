Die Tatverdächtigen flüchteten nach dem Diebstahl, wurden jedoch später von einer Polizeistreife am Bahnhof ausfindig gemacht. Der Ältere versuchte, vor den Beamten über die Bahngleise hinweg zu flüchten, wurde aber nach einer kurzen Verfolgung an einem Zaun gestellt. Der Jüngere musste die Beamten auf das Revier begleiten und wurde dort an die Erziehungsberechtigten übergeben. Weil bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen auch ein kleineres Messer aufgefunden wurde, müssen beide mit einer Anzeige wegen Diebstahls mit Waffe rechnen. Gegen eine Begleiterin, die das Diebesgut bei der Polizeikontrolle in ihrer Tasche verstecken wollte, wird strafrechtlich ermittelt.