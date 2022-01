Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richten sich gegen einen 22-Jährigen, der eine 19-Jährige nach dem gemeinsamen Aufenthalt in einer nahe gelegenen Bar hinter einen Baum gezogen und dort sexuelle Handlungen gegen den Willen der Frau an ihr durchgeführt haben soll. Die junge Frau vertraute sich im Anschluss einer Bekannten an. Das Kriminalkommissariat bittet etwaige Zeugen unter Tel. 0 75 71/10 40 um Hinweise.