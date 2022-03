Gegen eine fünfköpfige Gruppe, die im dringenden Verdacht steht, zahlreiche Straftaten in der Gegend begangen zu haben, ermittelt derzeit der Polizeiposten Altshausen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium in Ravensburg mit. Die Täter sollen für eine ganze Reihe von Einbrüchen, weitere Diebstahlstaten, Automatenaufbrüche, Hehlerei und Fischwilderei verantwortlich sein. Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine Gruppe von jungen Leuten im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Ferner wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Insbesondere in Vereinsheime und – überwiegend leerstehende – Wohnhäuser brachen die Tatverdächtigen im Zeitraum zwischen November und März ein.

Hinweis auf weitere Straftaten entdeckt

Schwerpunktmäßig im Raum um Bad Saulgau, Altshausen und Aulendorf soll die Gruppe ihr Unwesen getrieben haben. Bislang 18 Einbrüche werfen Polizei und Staatsanwaltschaft der Bande vor. Das Diebesgut, das sie durch ihre Taten erbeutet hat, dürfte sich nach derzeitigen Schätzungen auf bislang rund 10 000 Euro belaufen, wobei der von den Tätern angerichtete Sachschaden wesentlich höher ausfallen dürfte. Aufgrund der bestehenden Verdachtsmomente wurden letzte Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg vier Räumlichkeiten von der Polizei durchsucht, wo weiteres Beweismaterial aufgefunden wurde. Es liegen Hinweise auf weitere Straftaten vor, die von den Tätern verübt worden sein sollen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Altshausen dauern deshalb noch an.