Ein Erstklässler, der den Ausstieg aus dem Schulbus verpasst hatte, brachten die Beamten vom Polizeiposten Mengen am Donnerstagmittag sicher nach Hause. Der Sechsjährige war in Mengen in den Schulbus eingestiegen, verpasste den Ausstieg in Heudorf und fuhr zurück nach Mengen. Schulkameraden fanden den weinenden Jungen an der Bushaltestelle und gingen mit ihm zur Polizei. Die Beamten fanden schnell heraus, wo der Junge wohnte, und brachten ihn sicher nach Hause zu seinen schon besorgten Eltern.