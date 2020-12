49 Verbesserungsvorschläge haben Vertreter von 1900 Vereinen in ganz Baden-Württemberg gemacht, um den Alltag für die ehrenamtlich Tätigen einfacher zu gestalten. Gefordert wird unter anderem den Service des Vereinsregisters zu erhöhen, Satzungsänderungen zu erleichtern, Änderungen bei der Körperschafts-, Gewerbe und Grunderwerbssteuer sowie den Freibeträgen. Einig waren sich die Vereinsvertreter über die Belastung durch die Datenschutzgrundverordnung, hilfreich wäre eine Unterstützung bei Förderantragen und die Gemeinnützigkeitsprüfung sollte im Fünf-Jahres-Rhythmus erfolgen. Dazu gab es Anregungen über die Dokumentationspflichten, Sicherheit, Meldepflichten bis hin zu Haftungsfragen.

Forderungspapier an den Landtag wird überarbeitet

Die Vereinsbefragung wurde auf Initiative des von der CDU-gegründeten Normenkontrollrates gestartet, erläutert der heimische Landtagsabgeordnete Klaus Burger auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Umfrageergebnisse überraschen den Parlamentarier nicht, allerdings betreffen die Änderungswünsche vornehmlich den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Vor der Sommerpause hatte Burger bei der Landesregierung nach dem Sachstand der Thematik gefragt, und die Antworten fielen für ihn unbefriedigend aus, sodass er eine Arbeitsgruppe gründet, die ein Forderungspapier für den Landtag ausarbeitete.

Befürchtung: Minijobs werden in ehrenamtliche Tätigkeiten umgewandelt

Eine geforderte Erhöhung der Übungsleiterpauschale auf 5000 Euro ist nach Angaben der Landesregierung bundesweit nicht umsetzbar. Wenn im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit maximal 5000 Euro steuerfrei- und sozialversicherungsfrei gezahlt werden könnte, würde dies zu Spannungen mit so genannten Minijobs führen. Minijobber, die 450 Euro monatlich (5400 Euro pro Jahr) verdienen, müssen Steuern und Sozialabgaben zahlen. Die Befürchtung ist, dass bei Erhöhung der Übungsleiterpauschale auf 5000 Euro steuer- und sozialversicherungspflichte Beschäftigungsverhältnisse in ehrenamtliche Tätigkeiten umgewandelt werden.

Pfullendorf Förderverein erstattet Anzeige wegen Untreueverdacht Das könnte Sie auch interessieren

2020 müssen zweckgebundene Finanzmittel nicht anderweitig verwendet werden

Auch eine Verlängerung des Turnus der Gemeinnützigkeitsprüfung von drei auf fünf Jahre lehnt die Landesregierung bisher ab. Vereine müssten auch bei einer Verlängerung die Unterlagen vorhalten. Die Prüfung weit zurückliegender Geschehnisse könne (beispielswiese beim Wechsel des Kassierers) zu Erschwernissen bei Vereinsverantwortlichen führen. Bislang haben Vereine zwei Jahre Zeit, um Finanzmittel entsprechend ihrem gemeinnützigen Zweck zu verwenden. Stellt das Finanzamt fest, dass dieser Zeitraum nicht eingehalten wurde, erhält der Verein eine angemessene Frist zur Mittelverwendung. Angesichts der Corona-Pandemie wurde steuerbegünstigten Körperschaften mehr Zeit als gewöhnlich eingeräumt. So müssen für 2020 für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellte Mittel nicht anderweitig verwendet werden, nur damit der Status der Gemeinnützigkeit erhalten bleibt.

Land lehnt Beratungsstelle für Vereine ab

Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung finden Vereine beim Landesbeauftragten für den Datenschutz, der laut Europarecht unabhängig ist. Deshalb lehnt die Landesregierung eine Beratungsstelle für Vereine zur Unterstützung beim Datenschutz ab. Die Landesregierung unterstützt aber die Anhebung der Besteuerungsgrenze für Vereine von derzeit 35 000 auf 45 000 Euro. Allerdings habe die Bundesregierung einen für Mai 2020 angekündigten Gesetzentwurf zum steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht noch nicht vorgelegt. Unterstützt wird Burger von seinem CDU-Parteifreund, dem parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Thomas Bareiß. Beide haben sich in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Olaf Scholz gewandt. In diesem fordern sie den Minister auf, die diskutierten Verbesserungen im Gemeinnützigkeitsrecht umzusetzen.