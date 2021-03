Verbunden mit der Öffnung der Kindertageseinrichtungen und Grundschulen besteht seit 22. Februar für das Personal an Schulen und Kindergärten auch die Möglichkeit, sich zwei Mal pro Woche anlasslos auf eine Infektion mit Covid-19 testen zu lassen. Das Land Baden-Württemberg vertritt die Auffassung, dass die anlasslosen Testungen in den etablierten Strukturen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg wie Haus- oder Facharztpraxen sowie Corona-Schwerpunktpraxen sowie in Apotheken, die die Durchführung von Antigenschnelltests anbieten, durchgeführt werden können und dass die Strukturen hierfür auch ausreichend sind.

Städte und Gemeinden können Teststrukturen errichten

Sigmaringen Erweiterte Teststrategie des Landes für Personal von Kindertageseinrichtungen und Schulen wird in Sigmaringen umgesetzt

Als „begleitendes Angebot“ sind freiwillige kommunale Teststrukturen der Städte und Gemeinden in Ergänzung zu den etablierten Teststrukturen der Kassenärztlichen Vereinigung und Apotheken möglich. In einigen Städten wurden schon kommunale Testzentren und Teststrukturen etabliert.

Pfullendorf hat Überlegungen für kommunales Testzentrum angestellt

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Pfullendorf auch auf den Weg gemacht, ein kommunales Konzept zu erstellen und hierbei weitere Überlegungen für ein kommunales Testzentrum angestellt, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Im Rahmen dieser Überlegungen wurde die Feuerwehr sowie der DRK-Ortsverein einbezogen. Ebenso wurden die örtlichen Apotheken sowie die Hausarztpraxen in die Planungen mit eingebunden.

Heimische Apotheken planen die Einrichtung eines Testzentrums

Im Rahmen dieser Überlegungen haben die örtlichen Apotheken mitgeteilt, dass ein Testzentrum der hiesigen Apotheken in Planung und Vorbereitung ist. Das zentrale Testzentrum der Apotheken kann vermutlich in der ersten Märzwoche bereits den Betrieb aufnehmen. Aktuell sind folgende Zeiten für Testungen eingeplant: dienstags und donnerstags jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr und mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr. Eine Testung soll nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich sein. Die Terminvergabe soll zunächst von der Central-Apotheke aus koordiniert werden.

Ärzte: Testkapazitäten sind ausreichend

Darüber hinaus haben die örtlichen Hausärzte nicht nur die Bereitschaft zur Durchführung der anlasslosen Tests bei den berechtigten Personen signalisiert, sondern auch mitgeteilt, dass die derzeitigen Kapazitäten ausreichend sind, um die Nachfrage abdecken zu können. Die Hausärzte stehen also während den üblichen Sprechzeiten für Testungen ebenfalls zur Verfügung. Eine telefonische Anmeldung vorab ist jedoch dringend zu empfehlen.

Bürgermeister: „Wollen fertiges Konzept in der Schublade haben“

Da die Nachfrage offensichtlich derzeit in den bestehenden Strukturen gedeckt werden kann, hat sich die Stadt Pfullendorf dazu entschieden, zunächst nur das Konzept für ein kommunales Testzentrum zu erarbeiten und zu finalisieren. Das kommunale Testzentrum soll aber im Moment noch nicht in Betrieb gehen. „Wir wollen hier ein fertiges Konzept in der Schublade haben, das wir bei Bedarf und wenn die Nachfrage stark ansteigt, einfach herausholen können und dann kurzfristig mit unserem kommunalen Testzentrum an den Start gehen können“, so Bürgermeister Kugler. „Aus diesem Grund stimmen wir uns auch weiter mit DRK und Feuerwehr ab“, ergänzt Bürgermeister Kugler noch abschließend.