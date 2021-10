Eigentlich sollte es keine große Sache sein, wenn Beschäftigte einen Betriebsrat wählen, informiert die Gewerkschaft Verdi über die Gründung einer Arbeitnehmervertretung, und zwar in einer Altenpflegeeinrichtung eines privaten Trägers. „Dies ist durchaus erwähnenswert“, erklärt jedoch Gewerkschaftssekretär Jannik Widon. Nach den Erfahrungen der Gewerkschaft sei in der Altenpflege das Mitspracherecht für Beschäftigte nicht selbstverständlich. Auf Anfrage des SÜDKURIER ergänzt Widon, dass die gewählten Mitglieder der Arbeitnehmervertretung aufgrund der rechtlichen Regelungen wie alle anderen Betriebsräte einen besonderen Kündigungsschutz genießen.

Das sagen die neuen Betriebsrätinnen

Bei der ProCurand Care GmbH hätten sich die Mitarbeiter nicht aus der Ruhe bringen lassen, organisierten sich bei Verdi, entwickelten gemeinsam einen Plan und nahmen bei jedem Schritt alle Mitarbeiter mit. „Ich bin begeistert über die starke Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen“, so die neue Vorsitzende des dreiköpfigen Betriebsrats, Rebeka Beuth. Zuvor hatten sich knapp 70 Prozent der Beschäftigten an der Betriebsratswahl bei ProCurand Care GmbH beteiligt. „Wir sind stolz, dass wir den Weg gegangen sind. Es war eine Herausforderung, die Wahlen erfolgreich zu organisieren“, sagt die ebenfalls frisch gewählte Betriebsrätin Franziska Kleineidam. „Wir hoffen, dass wir auch für andere Einrichtungen der ProCurand ein Zeichen gesetzt haben und demnächst noch mehr Kolleginnen und Kollegen einen Betriebsrat gründen“, ergänzt Sarah Göttelmann. Die Beschäftigten der ProCurand Care GmbH könnten sich nun aktiv mit ihrem Betriebsrat für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. „Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die Aufgabe des Betriebsrates. Ideen und Vorschläge sind genug vorhanden, jetzt geht es an die Umsetzung“, freut sich Rebeka Beuth.

„Es ist wichtig, dass sich die Kolleginnen und Kollegen hier durchgesetzt haben. Bei privaten Konzernen in der Altenpflege sind die Arbeitsbedingungen meist noch schlechter als in anderen Branchen des Gesundheitswesens, da sie oftmals weder einen Betriebsrat noch einen Tarifvertrag haben“, sagt Benjamin Andelfinger, Gewerkschaftssekretär bei Verdi.

Kritik an Sigmaringer Gemeinderat

Die Betriebsratswahl ist nach Überzeugung von Verdi auch ein starkes Signal an den Betreiber Orpea, der ein neues Pflegeheim auf dem Panhans-Areal in Sigmaringen eröffnen will. „Das sich der Gemeinderat ausgerechnet für diesen Konzern entschieden hat, kann ich mir nicht erklären. Wir kennen Orpea, sie setzen in erster Linie auf Expansion und Profitmaximierung und das auf Kosten des Personals und der Pflegequalität. Aber Verdi ist bereit, auch hier mit den zukünftigen Beschäftigten einen Betriebsrat durchzusetzen“, erklärt Andelfinger in der Pressemitteilung.

Der SÜDKURIER hat bei ProCurand angefragt, wie das Unternehmen die Betriebsratsgründung und die Gewerkschaftsvorwürfe bewertet, dass man solche Gremien nicht gern sehe. Bislang gab es keine Reaktion.

