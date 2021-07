Die Auszeichnung im Rahmen des Gestaltungswettbewerbes der Schreiner „Die Gute Form“ fand dieses Jahr noch unter Corona-bedingten Einschränkungen auf dem Schulhof der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen statt, informiert die Schreiner-Innung. Stefan Braunschweig, Obermeister der Schreiner-Innung Sigmaringen, überreichte dem besten Junggesellen im Anschluss an die praktische Gesellenprüfung den Preis.

Überdurchschnittlich gut gestaltetes Gesellenstück

„Anhand der Kriterien Idee, Form, Funktion und Konstruktion werden überdurchschnittlich gut gestaltete Gesellenstücke jährlich von der Schreiner-Innung Sigmaringen mit dem Preis ‚Die Gute Form‘ ausgezeichnet“, erläutert Braunschweig, „die Innungsbesten können anschließend am landesweiten Wettbewerb teilnehmen“. Die Gestaltung ist von besonderer Bedeutung gerade im Schreinerhandwerk. Der Wettbewerb fördert die Auseinandersetzung mit der Gestaltung bereits in der Grundausbildung. Mit dem Gesellenstück wird der Abschluss der Lehre dokumentiert. Besonderes Gewicht erhält hierbei die Betreuung der Lehrlinge durch die Ausbilder in den Betrieben und durch die Lehrer in den Schulen. Neben der Holzbearbeitung in all seinen Facetten spielt der Computer zur Konstruktion von Entwürfen im Berufsbild der Schreiner heute eine wichtige Rolle.

Wald 25 Abiturientinnen der Heimschule Kloster Wald erhalten den Gesellenbrief Das könnte Sie auch interessieren

Dieses Jahr bestand die Jury aus dem stellvertretenden Innungsobermeister Wolfgang Springer, Dietmar Sieber (Vorstandsmitglied der Innung) und Innungsgeschäftsführerin Patricia Griener. Alle drei überzeugte das Gesellenstück von Niklas Sauter (Schwörer Haus KG) – ein Schreibtisch, welcher mit wenigen Handgriffen die Form verändert. Dieser ist somit auch in einem kleinen Homeoffice zweckmäßig einsetzbar. Zudem gratulierte Stefan Braunschweig allen Junggesellen und Junggesellinnen zur bestandenen Gesellenprüfung und ehrte Lea Musen (Kloster Sießen) und Thomas Kesenheimer (Schwörer Haus KG) für sehr gute Leistungen als Gesamtbeste im Abschlussjahrgang. Braunschweig appellierte an die neuen Schreinergesellen, dem Handwerk treu zu bleiben und sich stetig in ihrem Handwerk weiterzubilden.