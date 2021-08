Kreis Sigmaringen vor 7 Stunden

Nicht nur der Streik ist Schuld: Zugfahrer im Landkreis Sigmaringen brauchen viel Geduld bis sie in Ulm oder Stuttgart sind

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL beeinträchtigt auch den ländlichen Raum im Landkreis Sigmaringen stark. In Richtung Ulm fallen am Dienstagnachmittag fast alle Züge aus, am Mittwoch jeder zweite. Auch in Richtung Landeshauptstadt Stuttgart ist der Schienenverkehr eingeschränkt. Pendler brauchen starke Nerven.