Der neue Fachbereich bündelt die Aufgabenbereiche und Kompetenzen von knapp 30 Mitarbeitenden, die bislang in zwei unterschiedlichen Dezernaten und zwei verschiedenen Fachbereichen angesiedelt waren, informiert das Landratsamt. „Wir gehen davon aus, dass Flucht und Zuwanderung auch in den nächsten Jahren zwei für uns beherrschende Themen bleiben werden“, sagt der zuständige Dezernent Torsten Schillinger. „Vor diesem Hintergrund erhoffen wir uns vom neuen Fachbereich weitere Synergien und bessere Arbeitsabläufe bei sämtlichen Fragen, die mit diesen Themen zusammenhängen.“

Fachbereich im Sozialdezernat geschaffen

Der neue Fachbereich wurde zum 1. Juli im Sozialdezernat geschaffen und mit einem Teil der Mitarbeitenden aus dem bisherigen Fachbereich Recht und Ordnung (Sachgebiete Untere Ausländerbehörde und Untere Aufnahmebehörde/Integration) sowie aus dem Fachbereich Soziales (Bereich Asylbewerberleistungen) besetzt. „Im Sozialdezernat sind die meisten Berührungspunkte des neuen Fachbereichs verortet“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle. „Gerade im Bereich der Integration spielt der Erwerb der Sprache eine maßgebende Rolle, um beispielsweise über das Jobcenter in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden zu können.“

Viele Berührungspunkte mit anderen Bereichen

Unbegleitete minderjährige Ausländer wiederum können in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Jugend, der ebenfalls dem Sozialdezernat zugeordnet ist, besser begleitet und unterstützt werden.

Kreis Sigmaringen Im Landkreis Sigmaringen sollen neue Plätze für Flüchtlinge geschaffen werden Das könnte Sie auch interessieren

Berührungspunkte gibt es auch mit dem Gesundheitsamt, beispielsweise bei der Gesundheitsversorgung sowohl in der Landeserstaufnahmeeinrichtung als auch in der vorläufigen Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises.

Fachbereich gliedert sich in zwei Sachgebiete

Das Sachgebiet „Aufnahme/Leistungen/Integration“ und das Sachgebiet „Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen“. Im Sachgebiet „Aufnahme/Leistungen/Integration“ unter der Leitung von Bastian Rädle werden die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten, Asylbewerbern und Spätaussiedlern sowie die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sichergestellt. Des Weiteren koordiniert das Sachgebiet die soziale Beratung und Betreuung der Geflüchteten sowie die Integrationsarbeit. Das Sachgebiet umfasst 17 Mitarbeitende.

Zweites Sachgebiet mit elf Mitarbeitende

Im Sachgebiet „Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen“ werden im Wesentlichen das Aufenthaltsrecht für Ausländer und Asylantragsteller, die Beendigung des Aufenthalts, die Feststellung der Staatsangehörigkeit sowie die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung bearbeitet. Das Sachgebiet umfasst elf Mitarbeitende und wird geleitet von Dominik Keicher, der zum 1. Juli seinen Dienst im Landratsamt angetreten hat.

Leiterin will integrationswillige Ausländer unterstützen

Leiterin des neuen Fachbereichs für Migration und Integration ist Simone Kurz aus Münsingen. Die Diplom-Finanzwirtin hat an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg studiert und arbeitete zuletzt beim Landratsamt Reutlingen, wo sie die Abteilung „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ leitete. „Als Leiterin des neuen Fachbereichs für Migration und Integration ist es mir ein Anliegen, integrationswillige Ausländer auf dem Weg in die Mitte unserer Gesellschaft bestmöglich zu begleiten, zu unterstützen und zu fordern“, sagt sie. „Die Potenziale der neuen Mitbürger in unserem Landkreis sollten wir erkennen und nutzen.“ Aufgabe der Verwaltung sei es dabei, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die Integration zu erleichtern.