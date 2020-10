von Sandra Häusler

Das Dekanat Sigmaringen-Messkirch startet am 17. November um 19 Uhr im Pfarrhaus Veringendorf eine neue Trauer-Gruppe für Angehörige nach Suizid. Die Trauer-Gruppe wird von Elke Gehrling, Trauerbegleiterin im Dekanat und Notfallseelsorgerin im Landkreis Sigmaringen geleitet.

Viele Fragen und Empfindungen

Personen, deren Angehöriger nach Suizid verstirbt, erleben in verstärktem Maße Schock und das Risiko eines komplizierten Trauerverlaufs, es erhöht sich das Risiko der Erkrankung an einer Depression oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung, wie Elke Gehrling in einer Pressemitteilung mitteilt. Neben dem Schmerz des Verlustes durch den Suizid bewegen Angehörige viele Fragen und Empfindungen: Die Frage nach dem „Warum?“, Schuldgefühle, Versagensängste, das infrage stellen des bisherigen Lebens, Scham und Verleugnung. Aber auch Wut, Ärger auf den Verstorbenen, Verlustbewältigung und Gewinnung neuer Perspektiven für das weitere Leben sind Teil dieses Trauerprozesses.

Treffen in geschütztem Rahmen

Diesen Fragen soll im geschützten Rahmen dieser Trauer-Gruppe Raum gegeben werden. Neben dem Austausch eigener Erfahrungen, werden auch sachliche Informationen weitergegeben. Das Thema Suizid (Selbsttötung) wurde schon in altrömischen und altgriechischen Zeiten tabuisiert. Laut einer Statistik des Statistischen Bundesamtes vom Mai 2020 nehmen sich jährlich durchschnittlich rund 10 000 Menschen in Deutschland das Leben. Das Landesamtes Baden-Württemberg verzeichnet in einer Statistik von 2020 über die Sterbefälle nach Todesursachen im Jahr 2018 1241 Selbsttötungen, 2017 waren es 1331 und 2016 1344.

Aufgrund der Beachtung der Hygienemaßnahmen ist eine telefonische Anmeldung Interessierter bei Elke Gehrling, Telefonnummer 01 62/2 87 42 78 erforderlich.