„Die digitalen Fahrscheine – Chipkarte und Handyticket – werden im naldo zum 1. Dezember flächendeckend ausgerollt. Durch die Ablösung des JugendticketBW durch das Deutschlandticket JugendBW zum 1. Dezember und durch die Vorgabe des Bundes, dass das Deutschlandticket ab 1. Januar 2024 nur noch digital vertrieben werden darf, stellt der Verkehrsverbund zusammen mit den Verkehrsunternehmen und IT-Dienstleistern derzeit die Vertriebswege um“, wird naldo-Geschäftsführer Christoph Heneka in einer Mitteilung zitiert. Anfang Dezember werden sämtliche Abokunden mit Deutschlandtickets, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende das neue Deutschlandticket JugendBW sowie die Abonnenten des Deutschlandticket JugendBW Tübingen, die kein Handyticket nutzen, die neue naldo-Chipkarte automatisch erhalten. „Einzig bei den Schülern, die ihre Fahrkarten im Schülerlistenverfahren beziehen, wird die naldo-Chipkarte erst Ende Februar 2024 über die Schulen ausgehändigt. Doch auch hier besteht ab 1. Dezember die Möglichkeit, auf das Handyticket zu wechseln“, so Heneka. Wichtig sei die Übergangsregelung für die bereits versandten Papiertickets des JugendticketBW: Diese müssen nicht zurückgegeben werden, sondern können für Fahrten innerhalb Baden-Württembergs bis Ende Februar 2024 weiter genutzt werden.

Zum 1. Dezember wird auch im Verkehrsverbund naldo aus dem JugendticketBW das DeutschlandticketBW. So können die jungen Fahrgäste zum gleichen Preis ab dann den Öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Alle Abonnenten, die bislang schon ein JugendticketBW über naldo beziehen, wurden laut Mitteilung per Brief und per E-Mail vom für sie zuständigen Abocenter angeschrieben und über die Umstellung informiert. Wichtig dabei ist, dass die Umstellung im Abo-Hintergrundsystem automatisch erfolgt, Kunden hierfür nichts unternehmen müssen. Auch die bisherigen Regelungen des JugendticketBW, insbesondere die Jahresbindung im ersten Jahr, die Altersgrenzen und Bestellfristen sowie die regionale Zuständigkeit der Verbünde gelten unverändert weiter.

Laut Mitteilung funktionieren Handyticket und Chipkarte im naldo so: Im Abo-Kundenportal abos.naldo.de oder im Studi-Web-Shop studis.naldo.de die Bezugsart Handyticket wählen oder bei einem schon bestehenden Abovertrag auf das Handyticket wechseln. Wohin-Du-Willst-App aus dem App-Store herunterladen. Der Abrufcode für diese App wird an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. Zeitkarte im Bereich „Meine Fahrkarten“ unter „Bereits erworbenes Abo hinzufügen“ aktivieren. Das Handyticket sei nach dem Kauf auf dem Smartphone gespeichert und jederzeit vorzeigbar. Mobiles Datenvolumen werde nur einmal pro Monat benötigt, um das Handyticket zu aktualisieren. Das Handyticket sei unabhängig vom Alter nutzbar.

Zum Nachlesen: Informationen, wie die Umstellung für die einzelnen Zielgruppen beziehungsweise die Neubestellung funktioniert, sind auf www.naldo.de/dticket-jugendbw ausführlich beschrieben.