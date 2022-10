Ein Streit zwischen zwei 38 und 48 Jahre alten Nachbarn ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Beim Holderstock“ in Mengen eskaliert, heißt es im Polizeibericht. Die beiden Männer waren aus noch ungeklärten Gründen aneinandergeraten, woraufhin der 48-Jährige mit einer Schere auf den Jüngeren losging und diesen leicht im Gesicht verletzte. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam und brachte ihn in eine Fachklinik. Der Mann gelangt nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige. Weil der 48-Jährige bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen nicht nur den 38-Jährigen, sondern auch einen Beamten beleidigte, wird gegen ihn auch wegen Beleidigung ermittelt.