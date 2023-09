Im Juli hatte ein Mann in Sigmaringen einen 22-Jährigen angegriffen und ihn lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige war geflohen und wurde nun von französischen Einsatzkräften in Paris festgenommen. Über diesen Fahndungserfolg informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen und der französischen Behörden hatten zu dem Aufenthaltsort des ebenfalls 22 Jahre alten Tatverdächtigen geführt, gegen den ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde. Der deutsche Staatsangehörige wurde den deutschen Behörden überstellt und durch Beamte der Bundespolizei einem Haftrichter vorgeführt. Sein Opfer konnte damals nach einer stationären Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern weiter an.